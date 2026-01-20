  1. В Украине

В Украине объяснили, как будут работать новые «детские» выплаты с 2026 года

10:54, 20 января 2026
Новые выплаты, новые суммы: что стоит знать родителям о поддержке с 2026 года.
В Медиацентре Украина состоялся совместный брифинг Первой заместительницы Министра социальной политики, семьи и единства Украины Людмилы Шемелинец и Председателя правления Пенсионного фонда Украины Евгения Капинуса, посвященный новым программам государственной поддержки семей с детьми.

Как сообщила Людмила Шемелинец, с 1 января 2026 года вступил в силу Закон, предусматривающий существенное расширение «детских» выплат. В частности, единовременная помощь при рождении ребенка увеличена до 50 тысяч гривен. В то же время для родителей, дети которых родились до 1 января 2026 года, сохраняются ранее установленные гарантии: после первого платежа в размере 10 320 гривен они и далее будут получать по 860 гривен ежемесячно до достижения ребенком трех лет.

Кроме того, родители детей, которым на момент вступления Закона в силу еще не исполнился один год, могут подаваться на помощь по уходу за ребенком. Речь идет о ежемесячной выплате в размере 7 тысяч гривен, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, — 10 500 гривен.

Отдельно предусмотрена программа «єЯсла». По словам заместительницы министра, родители детей в возрасте от одного года, которые вышли на работу на полный рабочий день, имеют право на ежемесячную помощь в размере 8 тысяч гривен. Эти средства можно использовать на оплату услуг по уходу за ребенком, частных детских садов, питания в коммунальных учреждениях, кружков или услуг няни.

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус уточнил, что для оформления новых выплат необходимо обращаться в сервисные центры ПФУ с соответствующим пакетом документов. Подать заявление на единовременную помощь при рождении ребенка и получение «Пакунка малыша» можно также онлайн через сервис «єМалятко» в приложении «Дія».

Он подчеркнул, что Пенсионный фонд работает по экстерриториальному принципу, поэтому граждане могут обратиться в любое отделение независимо от места проживания. Для удобства заявителей предусмотрена возможность онлайн-записи на прием через портал ПФУ или подачи документов по почте.

В Пенсионном фонде заверили, что работу сервисных центров усилено, а внутренние алгоритмы обновлены, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение заявлений и надлежащую консультационную поддержку граждан.

Закон о повышении «детских» выплат вступил в силу 1 января 2026 года и направлен на усиление государственной поддержки семей с детьми и создание условий для сочетания родительства с профессиональной деятельностью.

