Коли почнуть повертати тепло в будинки жителів Києва — відповідь Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль назвав дату відновлення теплопостачання жителям Києва.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що 21 січня почнуть повертати тепло в будинки жителів Києва.

Він нагадав, що після нічної атаки в столиці чотири тисячі будинків залишаються без тепла в оселях.

За його словами, наразі тривають роботи з його відновлення.

«Маємо чіткий план. Пройшлись по ньому детально. Пускові операції триватимуть усю ніч. Плануємо сьогодні пізно ввечері почати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян», - сказав він.

За даними Мінрозвитку, додав Шмигаль, у столиці суттєво посилені ремонтні можливості: тут вже працюють 68 бригад, з яких 43 - від «Укрзалізниці» та 25 - з інших областей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.