  1. В Украине

Когда начнут возвращать тепло в дома жителей Киева — ответ Дениса Шмыгаля

21:42, 20 января 2026
Денис Шмыгаль назвал дату восстановления теплоснабжения для жителей Киева.
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что 21 января начнут возвращать тепло в дома жителей Киева.

Он напомнил, что после ночной атаки в столице четыре тысячи домов остаются без теплоснабжения.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по его восстановлению.

«У нас есть четкий план. Мы детально его проработали. Пусковые операции будут продолжаться всю ночь. Планируем сегодня поздно вечером начать прогрев котлов, чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян», — сказал он.

По данным Минразвития, добавил Шмыгаль, в столице существенно усилены ремонтные возможности: здесь уже работают 68 бригад, из которых 43 — от «Укрзализныци» и 25 — из других областей.

