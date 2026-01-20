Когда начнут возвращать тепло в дома жителей Киева — ответ Дениса Шмыгаля

Денис Шмыгаль назвал дату восстановления теплоснабжения для жителей Киева.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что 21 января начнут возвращать тепло в дома жителей Киева.

Он напомнил, что после ночной атаки в столице четыре тысячи домов остаются без теплоснабжения.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по его восстановлению.

«У нас есть четкий план. Мы детально его проработали. Пусковые операции будут продолжаться всю ночь. Планируем сегодня поздно вечером начать прогрев котлов, чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян», — сказал он.

По данным Минразвития, добавил Шмыгаль, в столице существенно усилены ремонтные возможности: здесь уже работают 68 бригад, из которых 43 — от «Укрзализныци» и 25 — из других областей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.