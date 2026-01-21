З 2026 року зросли аліменти, судовий збір і пороги доходів: що змінив прожитковий мінімум
З 1 січня 2026 року в Україні зріс прожитковий мінімум, що вплинуло на низку соціальних і правових показників. Для працездатних громадян він становить 3328 гривень, для непрацездатних — 2595 гривень.
У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму автоматично зросли окремі платежі, повідомили у Координаційному центрі з надання правничої допомоги. Зокрема, змінилися розміри аліментів, ставок судового збору, а також межа доходу, яка визначає право на безоплатну вторинну правничу допомогу.
Аліменти
Мінімальний розмір аліментів у 2026 році буде становить:
- для дітей віком до 6 років на місяць — 1 408,50 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років на місяць — 1 756 грн.
Судовий збір
Разом зі зміною прожиткового мінімуму діятимуть нові розміри ставок судового збору. Так, у 2026 році за заяву чи скаргу людині доведеться сплатити:
- за розірвання шлюбу — 1 331,20 грн;
- за заяву про видачу судового наказу — 332,80 грн;
- за заяву про скасування судового наказу — 166,40 грн;
- за встановлення юридичних фактів, перегляд заочного рішення тощо — 665,60 грн;
- за поділ майна при розірванні шлюбу — 1 % ціни позову, але не менше 1 331,20 грн та не більше 9 984 грн.
Межа середньомісячного доходу, яка визначає право на безоплатну вторинну правничу допомогу
Безоплатна допомога людям із низьким доходом, що включає супровід справи в суді, надається за таких умов:
- працездатним — якщо дохід менш ніж 6656 грн/міс;
- непрацездатним — якщо дохід менш ніж 5190 грн/міс.
