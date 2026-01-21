З 2026 року зросли аліменти, судовий збір і пороги доходів: що змінив прожитковий мінімум

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму автоматично зросли окремі платежі.

З 1 січня 2026 року в Україні зріс прожитковий мінімум, що вплинуло на низку соціальних і правових показників. Для працездатних громадян він становить 3328 гривень, для непрацездатних — 2595 гривень.

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму автоматично зросли окремі платежі, повідомили у Координаційному центрі з надання правничої допомоги. Зокрема, змінилися розміри аліментів, ставок судового збору, а також межа доходу, яка визначає право на безоплатну вторинну правничу допомогу.

Аліменти

Мінімальний розмір аліментів у 2026 році буде становить:

для дітей віком до 6 років на місяць — 1 408,50 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років на місяць — 1 756 грн.

Судовий збір

Разом зі зміною прожиткового мінімуму діятимуть нові розміри ставок судового збору. Так, у 2026 році за заяву чи скаргу людині доведеться сплатити:

за розірвання шлюбу — 1 331,20 грн;

за заяву про видачу судового наказу — 332,80 грн;

за заяву про скасування судового наказу — 166,40 грн;

за встановлення юридичних фактів, перегляд заочного рішення тощо — 665,60 грн;

за поділ майна при розірванні шлюбу — 1 % ціни позову, але не менше 1 331,20 грн та не більше 9 984 грн.

Межа середньомісячного доходу, яка визначає право на безоплатну вторинну правничу допомогу

Безоплатна допомога людям із низьким доходом, що включає супровід справи в суді, надається за таких умов:

працездатним — якщо дохід менш ніж 6656 грн/міс;

непрацездатним — якщо дохід менш ніж 5190 грн/міс.

