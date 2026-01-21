  1. В Украине

С 2026 года выросли алименты, судебный сбор и пороги доходов: что изменил прожиточный минимум

22:00, 21 января 2026
В связи с повышением прожиточного минимума автоматически выросли отдельные платежи.
С 1 января 2026 года в Украине увеличился прожиточный минимум, что повлияло на ряд социальных и правовых показателей. Для трудоспособных граждан он составляет 3328 гривен, для нетрудоспособных — 2595 гривен.

В связи с повышением прожиточного минимума автоматически выросли отдельные платежи, сообщили в Координационном центре по предоставлению правовой помощи. В частности, изменились размеры алиментов, ставки судебного сбора, а также предел дохода, который определяет право на бесплатную вторичную правовую помощь.

Алименты

Минимальный размер алиментов в 2026 году составит:

  • для детей в возрасте до 6 лет в месяц — 1 408,50 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет в месяц — 1 756 грн.

Судебный сбор

Вместе с изменением прожиточного минимума будут действовать новые размеры ставок судебного сбора. Так, в 2026 году за подачу заявления или жалобы необходимо уплатить:

  • за расторжение брака — 1 331,20 грн;
  • за заявление о выдаче судебного приказа — 332,80 грн;
  • за заявление об отмене судебного приказа — 166,40 грн;
  • за установление юридических фактов, пересмотр заочного решения и т. п. — 665,60 грн;
  • за раздел имущества при расторжении брака — 1 % цены иска, но не менее 1 331,20 грн и не более 9 984 грн.

Предел среднемесячного дохода, который определяет право на бесплатную вторичную правовую помощь

Бесплатная помощь лицам с низким доходом, которая включает сопровождение дела в суде, предоставляется при следующих условиях:

  • трудоспособным — если доход менее 6656 грн/мес;
  • нетрудоспособным — если доход менее 5190 грн/мес.

деньги судебный сбор алименты Украина правовая помощь прожиточный минимум

