  1. В Україні

У Чернігівській області судитимуть медиків, які «рятували» ухилянтів фейковими довідками

07:18, 11 лютого 2026
За 8 тисяч доларів вони підробляли медичні документи, щоб визнати чоловіків непридатними до служби.
Прокурори Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони направили до суду справу щодо шістьох осіб, які організували схему ухилення від мобілізації за допомогою фальшивих медичних документів.

До групи входили:

  • лікар-психіатр, член військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • фельдшер швидкої допомоги;
  • троє лікарів;
  • посередник.

За $8 тисяч із кожного "клієнта" вони організовували фіктивні виклики швидкої, підробляли медичні картки, оформлювали лікування в стаціонарі та ставили неправдиві діагнози. На підставі цих документів чоловіків визнавали непридатними до військової служби, знімали з військового обліку та надавали можливість виїзду за кордон.

Правоохоронці задокументували щонайменше чотири такі епізоди. У червні 2025 року під час отримання чергового "траншу" хабаря було затримано лікаря-психіатра, фельдшера та посередника. Їм повідомили про підозру.

