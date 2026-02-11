В Черниговской области будут судить медиков, которые «спасали» уклонистов фейковыми справками
Прокуроры Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны направили в суд дело в отношении шести человек, организовавших схему уклонения от мобилизации с помощью фальшивых медицинских документов.
В группу входили:
- врач-психиатр, член военно-врачебной комиссии (ВЛК);
- фельдшер скорой помощи;
- трое врачей;
- посредник.
За $8 тысяч из каждого "клиента" они организовывали фиктивные вызовы скорой, подделывали медицинские карточки, оформляли лечение в стационаре и ставили ложные диагнозы. На основании этих документов мужчины признавали непригодными к военной службе, снимали с военного учета и предоставляли возможность выезда за границу.
Правоохранители задокументировали по меньшей мере четыре таких эпизода. В июне 2025 года во время получения очередной "транша" взятки был задержан врач-психиатр, фельдшер и посредник. Им сообщили о подозрении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.