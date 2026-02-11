В Черниговской области будут судить медиков, которые «спасали» уклонистов фейковыми справками

За 8 тысяч долларов они подделывали медицинские документы, чтобы признать мужчин непригодными к службе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны направили в суд дело в отношении шести человек, организовавших схему уклонения от мобилизации с помощью фальшивых медицинских документов.

В группу входили:

врач-психиатр, член военно-врачебной комиссии (ВЛК);

фельдшер скорой помощи;

трое врачей;

посредник.

За $8 тысяч из каждого "клиента" они организовывали фиктивные вызовы скорой, подделывали медицинские карточки, оформляли лечение в стационаре и ставили ложные диагнозы. На основании этих документов мужчины признавали непригодными к военной службе, снимали с военного учета и предоставляли возможность выезда за границу.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере четыре таких эпизода. В июне 2025 года во время получения очередной "транша" взятки был задержан врач-психиатр, фельдшер и посредник. Им сообщили о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.