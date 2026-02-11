  1. В Україні

У Головному військовому клінічному госпіталі викрили схему з «мертвими душами» на 2,6 млн грн – Руслан Кравченко

09:42, 11 лютого 2026
Начальнику відділу організації охорони та оборони госпіталю загрожує до 12 років ув’язнення, двом спільникам — повідомлено про підозру в ухиленні від служби.
Офіс Генпрокурора та СБУ викрили та припинили схему фіктивного працевлаштування у «Головному військовому клінічному госпіталі». Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, начальник відділу організації охорони та оборони госпіталю організував оформлення на службу осіб, які фактично не виконували жодних обов’язків, але регулярно отримували заробітну плату. Готівку з їхніх банківських карток, як встановило слідство, систематично знімав організатор схеми.

За даними Генпрокурора, механізм діяв через підроблені табелі, службові документи та імітацію присутності на службі. Фактично йшлося про «мертві душі» на посадах медичних і військових працівників, тоді як реальні фахівці працювали в умовах перевантаження та нестачі кадрів.

Слідство також зафіксувало розмови фігурантів. Один із них планував звільнитися з військової служби за підробленими документами, пояснюючи це наміром працевлаштуватися в іноземній IT-компанії. Іншу жінку оформили до госпіталю для отримання декретних виплат і стажу, хоча фактично вона працювала майстром манікюру та обговорювала це у приватних розмовах.

«Принципово важливо розуміти: у воєнний час це не «побутова корупція».  Фіктивне виведення кадрів підриває спроможність військово-медичної системи, демотивує тих, хто реально рятує життя, спотворює облік особового складу та підриває довіру до інституцій оборонної сфери», – зазначив Генпрокурор Кравченко.

Наразі підтверджена сума привласнених коштів становить близько 2,6 млн гривень. Досудове розслідування триває, остаточний розмір збитків ще встановлюють.

Посадовцю інкримінують привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах із використанням службового становища — йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Двом його спільникам повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

Відео: ОГП

