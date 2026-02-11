В Главном военном клиническом госпитале раскрыли схему с «мертвыми душами» на 2,6 млн грн – Руслан Кравченко

Начальнику отдела организации охраны и обороны госпиталя грозит до 12 лет лишения свободы, двум сообщникам – сообщено о подозрении в уклонении от службы.

Офис Генпрокурора и СБУ раскрыли и пресекли схему фиктивного трудоустройства в «Главном военном клиническом госпитале». Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, начальник отдела организации охраны и обороны госпиталя организовал оформление на службу лиц, которые фактически не выполняли никаких обязанностей, но регулярно получали заработную плату. Наличные с их банковских карт, как установило следствие, систематически снимал организатор схемы.

По данным Генпрокурора, механизм действовал через поддельные табели, служебные документы и имитацию присутствия на службе. Фактически речь шла о «мертвых душах» на должностях медицинских и военных работников, в то время как реальные специалисты работали в условиях перегрузки и нехватки кадров.

Следствие также зафиксировало разговоры фигурантов. Один из них планировал уволиться с военной службы по поддельным документам, объясняя это намерением трудоустроиться в иностранной IT-компании. Другую женщину оформили в госпиталь для получения декретных выплат и стажа, хотя фактически она работала мастером маникюра и обсуждала это в частных разговорах.

«Принципиально важно понимать: в военное время это не «бытовая коррупция». Фиктивное выведение кадров подрывает способность военно-медицинской системы, демотивирует тех, кто реально спасает жизни, искажает учет личного состава и подрывает доверие к институтам оборонной сферы», – отметил Генпрокурор Кравченко.

На данный момент подтвержденная сумма присвоенных средств составляет около 2,6 млн гривен. Досудебное расследование продолжается, окончательный размер ущерба еще устанавливается.

Чиновнику инкриминируют присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах с использованием служебного положения — ему грозит до 12 лет лишения свободы. Двум его сообщникам сообщено о подозрении в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения.

