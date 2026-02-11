  1. В Україні

Нардеп Федієнко спростував чутки про «торг» між ФОП і змінами для PEP

10:18, 11 лютого 2026
Федієнко запевнив, що парламент не розглядає обмін законодавчих ініціатив щодо фізичних осіб-підприємців та публічних осіб.
Нардеп Федієнко спростував чутки про «торг» між ФОП і змінами для PEP
Народний депутат Олександр Федієнко прокоментував допис Ольги Василевської-Смаглюк про нібито переговори частини депутатських фракцій з МВФ. У дописі йшлося про можливий обмін: погодження ПДВ для ФОПів натомість за скасування довічного статусу публічних осіб (PEP).

Федієнко заявив, що жодних перемовин з цього питання у парламенті не ведеться і не може вестися, оскільки на зміну законодавства щодо фізичних осіб-підприємців бракує голосів. За його словами, поширення таких чуток є маніпуляцією для створення конфлікту між різними категоріями громадян.

Він додав, що публічні особи підлягають перевіркам і контролю незалежно від довічного статусу, а скасування цього статусу не змінює ризико-орієнтованого підходу в банках. Федієнко також наголосив, що поширення неправдивої інформації негативно впливає на топменеджерів і бажання працювати у державних органах.

Депутат підкреслив: «Давайте я одразу колегам поясню. Три дні тому на безпекової конференції було чітко сказано що війна повинна бути на території України поки росія не буде виснажена щоб не загрожувати Європі та НАТО. Тому нам точно не варто перейматись реєстром FATF. А може хтось знає коли нас приймуть до ЄС?».

Федієнко назвав спроби «зачепити тему ФОП» вигідними лише для тих, хто прагне «знищувати державу».

