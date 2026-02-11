  1. В Украине

Нардеп Федиенко опроверг слухи о «торге» между ФЛП и изменениями для PEP

10:18, 11 февраля 2026
Федиенко заверил, что парламент не рассматривает обмен законодательными инициативами в отношении физических лиц-предпринимателей и публичных лиц.
Народный депутат Александр Федиенко прокомментировал пост Ольги Василевской-Смаглюк о якобы переговорах части депутатских фракций с МВФ. В посте речь шла о возможном обмене: согласование НДС для ФЛП в обмен на отмену пожизненного статуса публичных лиц (PEP).

Федиенко заявил, что никаких переговоров по этому вопросу в парламенте не ведется и не может вестись, поскольку для изменения законодательства в отношении физических лиц-предпринимателей не хватает голосов. По его словам, распространение таких слухов является манипуляцией для создания конфликта между различными категориями граждан.

Он добавил, что публичные лица подлежат проверкам и контролю независимо от пожизненного статуса, а отмена этого статуса не меняет риско-ориентированного подхода в банках. Федиенко также подчеркнул, что распространение ложной информации негативно влияет на топ-менеджеров и желание работать в государственных органах.

Депутат подчеркнул: «Давайте я сразу коллегам объясню. Три дня назад на конференции по безопасности было четко сказано, что война должна быть на территории Украины, пока Россия не будет истощена, чтобы не угрожать Европе и НАТО. Поэтому нам точно не стоит беспокоиться о реестре FATF. А может кто-то знает, когда нас примут в ЕС?».

Федиенко назвал попытки «затронуть тему ФЛП» выгодными только для тех, кто стремится «уничтожить государство».

