Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Артур Ємельянов: волонтерство, допомога фронту, справедливі рішення, судова реформа та обшуки ДБР

Артур Ємельянов розповів, чому з березня 2022 року він присвятив основну частину роботи допомозі військовим та волонтерству, як війна змінює світогляд і як сприймаються реформи людиною, що більше 20 років займалася здійсненням правосуддя, а також про те, чому ДБР вирішило провести обшуки у кримінальному провадженні, де він фігурує як потерпілий.

Двоє членів Громадської ради доброчесності достроково склали повноваження

Юрій Ніколов та Олег Іванов вирішили припинити участь у роботі ГРД .

Усувати перешкоди шляхом недійсності договору недопустимо

Під час круглого столу суддю Великої Палати ВС Дмитра Гудиму запитали стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом.

ВККС планує оголосити у 2024 році новий добір на посади суддів місцевих судів

Добір заплановано на 1200 вакантних посад суддів, але є проблема – на проведення добору немає грошей.

Конкурс в апеляційні суди під загрозою – для його проведення поки що не має грошей

ВККС закликала терміново профінансувати конкурс на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів.

  1. Відео
  2. / В Україні

Відомий український боксер Гвоздик нокаутував Родрігеса, відео

12:24, 1 жовтня 2023
Олександр Гвоздик переміг нокаутом у другому раунді.
Відомий український боксер Гвоздик нокаутував Родрігеса, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 KO) нокаутував бразильця Ісаака Родрігеса (28-5, 22 KO).

Бій відбувся у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena. Поєдинок українця був частиною програми боксерського вечора між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем «Канело» Альваресом та абсолютним чемпіоном у першій середній вазі Джермеллом Чарло.

Для оформлення перемоги українцеві знадобилося менше чотирьох хвилин. На початку другого раунду Олександр потужно і точно влучив у суперника. Родрігес зумів піднятись, але рефері зупинив бій.

Раніше ми писали, що Усик та Ф'юрі домовились про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жовноватюк
    Вікторія Жовноватюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області