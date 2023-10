Відомий український боксер Гвоздик нокаутував Родрігеса, відео

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 KO) нокаутував бразильця Ісаака Родрігеса (28-5, 22 KO).

Бій відбувся у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena. Поєдинок українця був частиною програми боксерського вечора між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем «Канело» Альваресом та абсолютним чемпіоном у першій середній вазі Джермеллом Чарло.

Для оформлення перемоги українцеві знадобилося менше чотирьох хвилин. На початку другого раунду Олександр потужно і точно влучив у суперника. Родрігес зумів піднятись, але рефері зупинив бій.

