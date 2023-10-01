Відомий український боксер Гвоздик нокаутував Родрігеса, відео

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 KO) нокаутував бразильця Ісаака Родрігеса (28-5, 22 KO).
Бій відбувся у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena. Поєдинок українця був частиною програми боксерського вечора між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем «Канело» Альваресом та абсолютним чемпіоном у першій середній вазі Джермеллом Чарло.
Для оформлення перемоги українцеві знадобилося менше чотирьох хвилин. На початку другого раунду Олександр потужно і точно влучив у суперника. Родрігес зумів піднятись, але рефері зупинив бій.
WHAT A START— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 30, 2023
Oleksandr Gvozdyk sits down Rodrigues with a right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener
Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH
Раніше ми писали, що Усик та Ф'юрі домовились про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
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