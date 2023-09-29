Усик та Ф'юрі домовились про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі

У п'ятницю, 29 вересня, українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі офіційно підписали угоду про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Про це Тайсон Ф'юрі повідомив в Інстаграм.

Дата проведення поєдинку наразі невідома, це буде орієнтовно в грудні 2023-го або січні 2024 року в Саудівській Аравії в Ріяді, повідомляє ESPN.

На кону всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також WBC, що належить британцю.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у поєдинку за титули чемпіона світу в надважкій вазі.

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