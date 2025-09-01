Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

У Сіднеї чоловік протаранив ворота російського консульства: відео та фото

18:53, 1 вересня 2025
У Австралії 39-річний чоловік на авто протаранив ворота консульства РФ.
У Сіднеї чоловік протаранив ворота російського консульства: відео та фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сіднеї в Австралії 39-річного чоловіка заарештували після того, як він на автомобілі врізався у ворота Генерального консульства РФ. Подія сталася вранці 1 вересня у районі Вуллахра, повідомила поліція Нового Південного Уельсу, пише ABC.

За попередніми даними, чоловік припаркував білий позашляховик біля будівлі, згодом переліз через паркан і повернувся в авто. Коли поліцейські намагалися з ним поговорити, він різко прискорився і протаранив ворота консульства, завдавши їм значних пошкоджень. Для затримання правоохоронці розбили вікна машини кийками.

На відео з місця події чути, як поліцейські кричали водієві: «Виходь із машини!» та «Лягай на землю!».

Під час інциденту двоє офіцерів — 22 та 25 років — дістали травми, їм надали допомогу медики.

Чоловіку інкримінують незаконне проникнення на закриту територію, використання наступальної зброї для перешкоджання слідству та зберігання ножа в громадському місці. Йому відмовили у звільненні під заставу, 2 вересня він постане перед судом.

Місцеві жителі кажуть, що інцидент спричинив «переполох», а також, що бачили, як озброєні поліцейські оточили машину. Авто згодом відбуксирували з території консульства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Уряд вніс зміни до порядку проведення мобілізації щодо відстрочки чиновникам НКРЕКП, які аналізують нормативні акти

Кабмін встановив порядок отримання відстрочки чиновниками НКРЕКП, які займаються аналізом нормативних актів.

Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

Якщо підприємець діяв у межах роз’яснень податківців, це не буде вважатися злочином — комітет рекомендував законопроект

Не буде вважатися злочином діяння особи, вчинене на підставі роз’яснень, наданих уповноваженими центральними органами виконавчої влади щодо порядку застосування норм податкового чи митного законодавства.

До окладів працівників судів і помічників застосують підвищувальні коефіцієнти — в уряді підтвердили прийняття постанов

До окладів помічників у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів буде застосовано підвищувальній коефіцієнт 1,45.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду