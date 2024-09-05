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На территорию Беларуси залетели российские шахеды, там поднимали истребители, видео

08:12, 5 сентября 2024
Дроны уже не раз летали над Беларусью, однако впервые их начали сбивать там только в конце августа.
На территорию Беларуси залетели российские шахеды, там поднимали истребители, видео
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Российские шахеды, запущенные страной-агрессором по территории Украины, залетели в воздушное пространство Беларуси. Страна применила истребитель для уничтожения беспилотника. Об этом сообщает «Белорусский Гаюн».

Мониторинговые паблики указывают, что около 01:08 на территорию Беларуси вошли два шахеда: они залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области Украины и двигались в направлении Гомеля.

Впоследствии с аэродрома «Барановичи» подняли очередной истребитель. Стало известно, что в Гостомельском районе сбивают шахеды.

«Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01.34 и 01.36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе», – говорится в сообщении.

Около 3 часов ночи на территорию Беларуси залетел еще один шахед. Он двигался в направлении города Хойники. По данным «Гаюна», по нему работал истребитель.

Дроны уже не раз летали над Беларусью. Это началось с июля 2024 года. Однако впервые их начали сбивать в Беларуси только в конце августа.

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