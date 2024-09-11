Финляндия запускает кампанию сбора средств на энергетическое оборудование для Украины

Конфедерация финской промышленности организует сбор пожертвований на энергетическое оборудование для Украины.

Конфедерация финской промышленности (EK) запустила кампанию по сбору пожертвований на энергетическое оборудование и технику для поддержки Украины. Об этом говорится на официальном сайте организации.

В заявлении конфедерации отмечается, что организацией сбора, доставкой оборудования в Украину и покрытием транспортных расходов будет заниматься Министерство внутренних дел Финляндии.

Председатель EK Петри Вуорио подчеркнул важность поддержки не только энергетической инфраструктуры, но и срочной помощи в реконструкции больниц, школ, цифровой инфраструктуры, а также в ликвидации экологического ущерба. «Финляндия организуется, чтобы иметь возможность удовлетворить эти потребности. Укрепление финансовых решений является важным практическим шагом в этом направлении», - отметил Вуорио.

Кампания призвана помочь Украине пережить зиму, поддержав производство энергии и функционирование электросетей. Последний раз подобная инициатива проводилась почти два года назад, когда из-за массовых отключений электроэнергии по всей Украине Финляндия стала крупнейшим донором энергетического оборудования в ЕС.

Конфедерация также активно участвует в планировании национальной программы восстановления Украины. Совместно с Министерством иностранных дел Финляндии EK организует форум, который объединяет финские компании, власти и спонсоров для восстановления Украины.

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