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Финляндия запускает кампанию сбора средств на энергетическое оборудование для Украины

18:03, 11 сентября 2024
Конфедерация финской промышленности организует сбор пожертвований на энергетическое оборудование для Украины.
Финляндия запускает кампанию сбора средств на энергетическое оборудование для Украины
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Конфедерация финской промышленности (EK) запустила кампанию по сбору пожертвований на энергетическое оборудование и технику для поддержки Украины. Об этом говорится на официальном сайте организации.

В заявлении конфедерации отмечается, что организацией сбора, доставкой оборудования в Украину и покрытием транспортных расходов будет заниматься Министерство внутренних дел Финляндии.

Председатель EK Петри Вуорио подчеркнул важность поддержки не только энергетической инфраструктуры, но и срочной помощи в реконструкции больниц, школ, цифровой инфраструктуры, а также в ликвидации экологического ущерба. «Финляндия организуется, чтобы иметь возможность удовлетворить эти потребности. Укрепление финансовых решений является важным практическим шагом в этом направлении», - отметил Вуорио.

Кампания призвана помочь Украине пережить зиму, поддержав производство энергии и функционирование электросетей. Последний раз подобная инициатива проводилась почти два года назад, когда из-за массовых отключений электроэнергии по всей Украине Финляндия стала крупнейшим донором энергетического оборудования в ЕС.

Конфедерация также активно участвует в планировании национальной программы восстановления Украины. Совместно с Министерством иностранных дел Финляндии EK организует форум, который объединяет финские компании, власти и спонсоров для восстановления Украины.

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