Фінляндія запускає кампанію збору коштів на енергетичне обладнання для України

Конфедерація фінської промисловості організовує збір пожертв на енергетичне обладнання для України.

Конфедерація фінської промисловості (EK) запустила кампанію зі збору пожертв на енергетичне обладнання та техніку для підтримки України. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

У заяві конфедерації зазначається, що організацією збору, доставкою обладнання в Україну та покриттям транспортних витрат займатиметься Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

Голова EK Петрі Вуоріо наголосив на важливості підтримки не лише енергетичної інфраструктури, але й термінової допомоги в реконструкції лікарень, шкіл, цифрової інфраструктури, а також у ліквідації екологічних збитків. «Фінляндія організовується, щоб мати змогу задовольнити ці потреби. Зміцнення фінансових рішень є важливим практичним кроком у цьому напрямку», – зазначив Вуоріо.

Кампанія покликана допомогти Україні пережити зиму, підтримавши виробництво енергії та функціонування електромереж. Востаннє подібна ініціатива проводилася майже два роки тому, коли через масові відключення електроенергії по всій Україні Фінляндія стала найбільшим донором енергетичного обладнання в ЄС.

Конфедерація також активно бере участь у плануванні національної програми відновлення України. Спільно з Міністерством закордонних справ Фінляндії EK організовує форум, який об'єднує фінські компанії, владу та спонсорів для відновлення України.

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