Лионель Месси оформил дубль и отличился ассистом в матче Интера Майами в МЛС, видео

Звездный футболист Лионель Месси помог своей команде в игре против Филадельфии.

Фото: ФК Интер Майами

Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча и отметился результативной передачей в матче МЛС против «Филадельфии».

Игра началась с неожиданного гола в ворота «Интера», но Месси и компания смогли не только сравнять счет, но и довести матч до победы.

Игра завершилась со счетом 3:1.

Следует отметить, что украинский защитник Сергей Кривцов не был заявлен на этот матч.

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