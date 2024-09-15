На Землю вернулись космические туристы миссии Polaris Dawn, видео

Космический корабль упал в океан у побережья штата Флорида.

Экипаж первой в мире коммерческой миссии Polaris Dawn от компании SpaceX, к которой присоединились непрофессиональные астронавты, после 5 дней пребывания в космосе вернулся на Землю, передает CNN.

Миссия вошла в историю, достигнув 1400 км высоты – большей высоты, чем любой человек за 50 лет. Выход в открытый космос также стал первым случаем, когда такая попытка была предпринята в рамках частной миссии.

Чтобы безопасно добраться домой, капсула Crew Dragon совершила так называемый «сброс с орбиты». Затем космический корабль достиг чрезвычайно высокой температуры – до 1900°C – из-за давления и трения, вызванных столкновением с воздухом, продолжая движение на скорости примерно 27 тысяч км в час.

Впоследствии Crew Dragon развернул парашюты, чтобы замедлить понижение. Космический корабль упал в океан у побережья штата Флорида, в 03:37 15 сентября по местному времени.

Dragon and the Polaris Dawn crew splash down off the coast of Florida, completing the @PolarisProgram's first human spaceflight mission pic.twitter.com/Sobt66zxnL — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024

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