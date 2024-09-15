Практика судов
  1. В мире

На Землю вернулись космические туристы миссии Polaris Dawn, видео

17:47, 15 сентября 2024
Космический корабль упал в океан у побережья штата Флорида.
На Землю вернулись космические туристы миссии Polaris Dawn, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Экипаж первой в мире коммерческой миссии Polaris Dawn от компании SpaceX, к которой присоединились непрофессиональные астронавты, после 5 дней пребывания в космосе вернулся на Землю, передает CNN.

Миссия вошла в историю, достигнув 1400 км высоты – большей высоты, чем любой человек за 50 лет. Выход в открытый космос также стал первым случаем, когда такая попытка была предпринята в рамках частной миссии.

Чтобы безопасно добраться домой, капсула Crew Dragon совершила так называемый «сброс с орбиты». Затем космический корабль достиг чрезвычайно высокой температуры – до 1900°C – из-за давления и трения, вызванных столкновением с воздухом, продолжая движение на скорости примерно 27 тысяч км в час.

Впоследствии Crew Dragon развернул парашюты, чтобы замедлить понижение. Космический корабль упал в океан у побережья штата Флорида, в 03:37 15 сентября по местному времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут единый реестр военнослужащих и присвоят им электронные идентификаторы

Это позволит создать единую базу данных о военнослужащих, присвоить им идентификаторы, а также расширит возможности Армия+.

Верховный Суд считает, что декриминализация мелких краж не произошла, потому что законодатель не внес изменения в Уголовный кодекс

Декриминализация мелких краж без внесения изменений в Уголовный кодекс невозможна – коллегия судей Верховного Суда передала вопрос на Объединенную палату КУС.

Осуществление Минобороны выплаты частями единовременного денежного пособия до момента законодательного нормирования такого порядка является противоправным – заключение Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу противоправности осуществления Минобороны выплаты частями единовременной денежной помощи по делу по иску матери погибшего военнослужащего к ТЦК и Минобороны.

Забронированному работнику «Укрпочты» пришлось обязывать ТЦК предоставить отсрочку через суд

Работник «Укрпочты» имел на руках приказ о бронировании, но после прохождения ВЛК ТЦК приказал ему явиться с вещами для отправки в воинскую часть.

Верховный Суд пояснил, что должен выяснить суд для квалификации действий как получения взятки, сопряженного с вымогательством

Верховный Суд указал, что в действиях обвиняемой врача отсутствуют признаки вымогательства неправомерной выгоды, что является квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області