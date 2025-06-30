В Дії можно приобрести новую военную облигацию

В приложении Дія можно приобрести новую военную облигацию «Алушта» со сроком погашения в сентябре 2026 года.
«Каждая приобретённая облигация превращается в оружие, технику, лекарства для защитников и защитниц, а также в зарплаты военным. Покупайте облигации в Дії — поддержите Силы обороны и приблизьте день, когда каждый украинец вернётся домой», — отметили в Дії.
Стоимость облигации — 1 048 грн
Годовая ставка — 16,8%
Дата выплаты — 16.09.2026
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.