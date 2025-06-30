В Дії можно приобрести новую военную облигацию

Новая облигация «Алушта» стоимостью 1048 грн уже доступна для покупки в приложении.

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В приложении Дія можно приобрести новую военную облигацию «Алушта» со сроком погашения в сентябре 2026 года.

«Каждая приобретённая облигация превращается в оружие, технику, лекарства для защитников и защитниц, а также в зарплаты военным. Покупайте облигации в Дії — поддержите Силы обороны и приблизьте день, когда каждый украинец вернётся домой», — отметили в Дії.

Стоимость облигации — 1 048 грн

Годовая ставка — 16,8%

Дата выплаты — 16.09.2026

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