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У Дії можна придбати нову військову облігацію

22:54, 30 червня 2025
Нова облігація «Алушта» вартістю 1048 грн вже доступна до купівлі у застосунку.
У Дії можна придбати нову військову облігацію
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У застосунку Дія можна придбати нову військову облігацію «Алушта» з терміном погашення у вересні 2026 року.

«Кожна придбана облігація перетворюється на зброю, техніку, ліки для захисників і захисниць, а також на зарплати військовим. Купуйте облігації в Дії — підтримайте Сили оборони та наблизьте день, коли кожен українець повернеться додому», - зазначили у Дії.

Вартість облігації — 1 048 грн

Річна ставка — 16,8%

Дата виплати — 16.09.2026

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Дія

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