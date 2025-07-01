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В Киеве разоблачили call-центр, который изготавливал поддельные польские водительские удостоверения

07:18, 1 июля 2025
Свои услуги дельцы оценивали в 1,5–2,5 тыс. евро.
В Киеве разоблачили call-центр, который изготавливал поддельные польские водительские удостоверения
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 6 жителям столицы, которые через специально разработанные интернет-сайты предлагали приобрести польское водительское удостоверение.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, среди подозреваемых — организатор и два руководителя call-центра, обрабатывавшего заявки от клиентов, лицо, которое общалось с желающими купить документы, а также разработчики сайтов, где рекламировались услуги по изготовлению польских удостоверений.

Клиентам предлагали оформление официального водительского удостоверения Республики Польша за 1,5–2,5 тыс. евро. На самом же деле эти документы были поддельными.

Задокументирована попытка продажи мужчине такого удостоверения за 67 тыс. гривен.

Шестерым фигурантам сообщено о подозрениях. Им грозит наказание сроком до 8 лет лишения свободы.

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