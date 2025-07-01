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У Києві викрили сall-центр, який виготовляв фальшиві польські посвідчення водія

07:18, 1 липня 2025
Свої послуги ділки оцінювали у 1,5 – 2,5 тис. євро.
У Києві викрили сall-центр, який виготовляв фальшиві польські посвідчення водія
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 6 мешканцям столиці, які через спеціально розроблені Інтернет-сайти пропонували придбати польське посвідчення водія.

Як повідомила Київська міська прокуратура, серед підозрюваних – організатор та два керівники сall-центру, що обробляв заявки від клієнтів, особа, яка спілкувалась з охочими придбати документи, а також розробників сайтів, де рекламували послуги з виготовлення польських посвідчень.

Клієнтам пропонували оформлення офіційного посвідчення водія Республіки Польща за 1,5-2,5 тис. євро. Насправді ж ці документи були підроблені.

Задокументовано спробу продати чоловіку таке посвідчення за 67 тис. гривень.

Шістьом фігурантам повідомлено про підозри. Їм загрожує покарання на строк до 8 років позбавлення волі.

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