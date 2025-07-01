Спецконфіскація не може бути застосована до автомобіля, якщо прокурор не вказав на використання авто як знаряддя злочину – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що автомобіль не використовувався для виконання об’єктивної сторони кримінального правопорушення, а тому в цьому разі спеціальна конфіскація не підлягає застосуванню.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Спеціальна конфіскація не може бути застосована до автомобіля, якщо у формулюванні обвинувачення, визнаного судом доведеним, відсутнє посилання на використання обвинуваченим цього транспортного засобу як знаряддя злочину. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 7 травня 2025 року по справі №335/12523/23.

Так, місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 3 ст. 114-2 КК та конфіскував в дохід держави як засіб вчинення злочину автомобіль ЗАЗ-110307, технічний паспорт на нього, ключі в кількості 3 штук та брелок від сигналізації.

Апеляційний суд змінив цей вирок, на підставі ст. 96-1, п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК застосував спеціальну конфіскацію щодо мобільного телефону «Redmi Note 9», легкового автомобіля ЗАЗ-110307, технічного паспорта на вказаний автомобіль, ключів від нього та брелку сигналізації, передавши їх у власність держави.

У касаційній скарзі захисник вважає, що апеляційний суд невмотивовано застосував до його підзахисного спеціальну конфіскацію стосовно автомобіля ЗАЗ-110307 як засобу вчинення злочину, адже цей автомобіль не є засобом вчинення інкримінованого підзахисному кримінального правопорушення.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд змінив рішення судів попередніх інстанцій і скасував застосовану спеціальну конфіскацію автомобіля.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що за змістом судових рішень, у формулюванні обвинувачення, визнаного судом доведеним, будь-які посилання на використання обвинуваченим вказаного автомобіля як знаряддя злочину відсутні. Тобто автомобіль не використовувався для виконання об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК, а тому в цьому разі спеціальна конфіскація не підлягає застосуванню.

Таким чином, автомобіль марки ЗАЗ-110307 та невід’ємні від нього речі: технічний паспорт на цей автомобіль, ключі в кількості 3 штук і брелок сигналізації, підлягають поверненню власнику.

Автор: Наталя Мамченко

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