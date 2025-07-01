Спецконфискация не может быть применена к автомобилю, если прокурор не указал на использование авто как орудия преступления – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что автомобиль не использовался для выполнения объективной стороны уголовного правонарушения, а потому в данном случае специальная конфискация не подлежит применению.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Специальная конфискация не может быть применена к автомобилю, если в формулировке обвинения, признанного судом доказанным, отсутствует ссылка на использование обвиняемым этого транспортного средства как орудия преступления. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 7 мая 2025 года по делу №335/12523/23.

Так, местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 3 ст. 114-2 УК и конфисковал в доход государства как средство совершения преступления автомобиль ЗАЗ-110307, технический паспорт на него, ключи в количестве 3 штук и брелок от сигнализации.

Апелляционный суд изменил этот приговор, на основании ст. 96-1, п. 4 ч. 1 ст. 96-2 УК применил специальную конфискацию в отношении мобильного телефона «Redmi Note 9», легкового автомобиля ЗАЗ-110307, технического паспорта на указанный автомобиль, ключей от него и брелка сигнализации, передав их в собственность государства.

В кассационной жалобе защитник считает, что апелляционный суд немотивированно применил к его подзащитному специальную конфискацию в отношении автомобиля ЗАЗ-110307 как средства совершения преступления, ведь этот автомобиль не является средством совершения инкриминируемого подзащитному уголовного правонарушения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд изменил решения судов предыдущих инстанций и отменил примененную специальную конфискацию автомобиля.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что, согласно содержанию судебных решений, в формулировке обвинения, признанного судом доказанным, какие-либо ссылки на использование обвиняемым указанного автомобиля как орудия преступления отсутствуют. То есть автомобиль не использовался для выполнения объективной стороны уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 114-2 УК, а потому в данном случае специальная конфискация не подлежит применению.

Таким образом, автомобиль марки ЗАЗ-110307 и неотъемлемые от него вещи: технический паспорт на этот автомобиль, ключи в количестве 3 штук и брелок сигнализации, подлежат возврату владельцу.

Автор: Наталя Мамченко

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