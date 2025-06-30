Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что впереди – комплексная трансформация адвокатуры

Также Ольга Стефанишина заявила, что «политические интриги и кулуарные игры особенно контрастируют с реальными вызовами».

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Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Минюст готовит комплексную трансформацию адвокатуры и пенитенциарной системы.

«Во время войны политические интриги и кулуарные игры особенно контрастируют с реальными вызовами.

На фронте прямо сейчас решается судьба страны, а на дипломатическом фронте – ее будущее в европейской семье.

Например, вчера на Сумщине был прилет по одному из наших подразделений Минюста. Слава Богу, все целы, пострадало только имущество. Херсонское направление, Сумское и другие – работаем над эвакуацией и сохранением архивов, речь иногда о сотнях тонн архивных документов. Усиливаем работу экспертов, чтобы как можно эффективнее исследовать вражеское «железо», которое летит на украинцев, и не отставать с исследованиями на других основных направлениях.

Большая работа продолжается в части интеграции в ЕС. Здесь я должна напомнить, что переговоры с Евросоюзом начинаются и заканчиваются именно темами, за которые отвечает Минюст. Это важнейший блок под названием «Фундаменталс» – основы правовой системы.

Впереди много важных проектов в рамках дорожной карты по вопросам верховенства права – это и дальнейшее развитие системы правосудия, комплексная трансформация адвокатуры, пенитенциарной системы, разработка и одобрение Национальной стратегии защиты прав ребенка в сфере юстиции. Параллельно Минюст взял ответственность за масштабную работу по подготовке Национальной программы адаптации всего законодательства к праву ЕС.

Это далеко не все фундаментальные вещи, которыми мы заняты прямо сейчас.

Всю эту ситуацию напоминает анекдот:

- Слышал, ты нашел гармонию и душевное спокойствие?

- Ну как сказать... Не гармонию, а валерьянку. Не нашел, а выписали. И не спокойствие, а легкую сонливость.

Итак. Меньше слов – больше дела», – отметила Ольга Стефанишина.

Автор: Наталя Мамченко

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