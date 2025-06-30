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Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

17:25, 30 червня 2025
Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».
Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури
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Віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Мін’юст готує комплексну трансформацію адвокатури та пенітенціарної системи.

«У час війни політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами.

На фронті просто зараз вирішується доля країни, а на дипломатичному фронті – її майбутнє в європейській родині.

Наприклад, вчора на Сумщині приліт по одному з наших підрозділів Мін'юсту. Слава Богу, всі цілі, постраждало лише майно. Херсонський напрям, Сумський та інші - працюємо над евакуацією і збереженням архівів, мова інколи про сотні тон архівних документів. Підсилюємо роботу експертів, щоб якомога ефективніше досліджувати ворожі «залізяччя», які летять на українців та не провисати з дослідженнями на інших основних напрямах.

Велика робота триває в частині інтеграції до ЄС. Тут я маю нагадати, що переговори з Євросоюзом починаються і закінчуються саме темами, за які відповідає Мін'юст. Це найважливіший блок під назвою «Фундаменталз» - основи правової системи.

Попереду багато важливих проєктів в межах дорожньої карти з питань верховенства права – це і подальший розвиток системи правосуддя, комплексна трансформація адвокатури, пенітенціарної системи, розроблення та схвалення Національної стратегії захисту прав дитини у сфері юстиції. Паралельно Мін'юст взяв відповідальність за масштабну роботу з підготовки Національної програми адаптації усього законодавства до права ЄС.

Це далеко не всі фундаментальні речі, якими ми зайняті просто зараз.

Всю цю ситуацію нагадує анекдот:

- Чув, ти знайшов гармонію і душевний спокій?

- Ну як сказати... Не гармонію, а валер'янку. Не знайшов, а виписали. І не спокій, а легку сонливість.

Отже. Менше балачок – більше роботи» – зазначила Ольга Стефанішина.

Автор: Наталя Мамченко

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Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».

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