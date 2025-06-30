Медведь на взлетной полосе — в Японии отменили рейсы из-за неожиданного «пассажира», видео

Из-за появления черного медведя на территории аэропорта Ямагата диспетчеры отменили минимум десять авиарейсов, а взлетную полосу временно закрыли.

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В Японии медведь выбежал на взлетно-посадочную полосу японского аэропорта и «задержал» несколько рейсов. Инцидент произошел в аэропорту японской префектуры Ямагата. Об этом сообщает The Guardian.

Черный медведь вышел из леса и начал бродить по территории взлетно-посадочной полосы. Зверь так умело прятался от сотрудников аэропорта, что авиадиспетчерам пришлось отменить как минимум десять рейсов.

На кадрах с места происшествия видно, как служебный автомобиль пытается прогнать медведя, отпугивая его проблесковыми маячками. Дикое животное быстро исчезло, однако, по предположениям руководства, далеко оно не ушло.

«Учитывая ситуацию, мы не можем сейчас принимать самолеты», — заявил сотрудник аэропорта Ямагата Акира Нагай.

Позже специалисты повторно осмотрели территорию аэропорта, чтобы с уверенностью возобновить все полеты.

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