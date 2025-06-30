Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Ведмідь на злітній смузі — в Японії скасували рейси через несподіваного «пасажира», відео

19:56, 30 червня 2025
Через появу чорного ведмедя на території аеропорту Ямагата диспетчери скасували щонайменше десять авіарейсів, а злітну смугу тимчасово закрили.
Ведмідь на злітній смузі — в Японії скасували рейси через несподіваного «пасажира», відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Японії ведмідь вибіг на злітно-посадкову смугу японського аеропорту та «затримав» кілька рейсів. Інцидент стався в аеропорту японської префектури Ямагата. Про це повідомляє The Guardian.

Чорний ведмідь вибіг з лісу, щоб поблукати територією злітно-посадкової смуги. Звір настільки вміло ховався від співробітників аеропорту, що авіадиспетчерам довелося скасувати щонайменше десять рейсів.

На кадрах з місця видно, як автомобіль намагається вигнати ведмедя, відлякуючи його мигалкою. Дика тварина швидко зникла, проте, за припущеннями керівництво, звір не пішов далеко.

«З огляду на ситуацію ми не можемо зараз приймати літаки», — оголосив співробітник аеропорту Ямагата Акіра Нагаї.

Згодом фахівці знову оглянули територію аеропорту, щоб з упевненістю відновити всі польоти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Японія аеропорт тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд прогнозує в 2026 році курс 44,7 грн за долар – бюджетна декларація

Мінфін вважає, що середній курс у 2026 році буде складати 44,7 грн за долар.

Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».

Військовослужбовцям 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка на рік – Міноборони

Для добровольців 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка від мобілізації на цілих 12 місяців.

Кошти з ліцензій від грального бізнесу, які раніше йшли на програми МОН і МОЗ, передадуть на оборонні закупівлі – зміни до бюджету

Наразі кошти, отримані як плата за ліцензії з проведення азартних ігор, мають йти на друк підручників та закупівлю лікарських засобів, але уряд планує перенаправити їх на закупівлю військової техніки.

148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду