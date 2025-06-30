Ведмідь на злітній смузі — в Японії скасували рейси через несподіваного «пасажира», відео

Через появу чорного ведмедя на території аеропорту Ямагата диспетчери скасували щонайменше десять авіарейсів, а злітну смугу тимчасово закрили.

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В Японії ведмідь вибіг на злітно-посадкову смугу японського аеропорту та «затримав» кілька рейсів. Інцидент стався в аеропорту японської префектури Ямагата. Про це повідомляє The Guardian.

Чорний ведмідь вибіг з лісу, щоб поблукати територією злітно-посадкової смуги. Звір настільки вміло ховався від співробітників аеропорту, що авіадиспетчерам довелося скасувати щонайменше десять рейсів.

На кадрах з місця видно, як автомобіль намагається вигнати ведмедя, відлякуючи його мигалкою. Дика тварина швидко зникла, проте, за припущеннями керівництво, звір не пішов далеко.

«З огляду на ситуацію ми не можемо зараз приймати літаки», — оголосив співробітник аеропорту Ямагата Акіра Нагаї.

Згодом фахівці знову оглянули територію аеропорту, щоб з упевненістю відновити всі польоти.

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