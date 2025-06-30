В Борисполе пьяный водитель нарушил комендантский час и пытался скрыться от полиции на авто и пешком

Патрульные задержали водителя с уровнем алкоголя 1,91 промилле, который сначала убегал на автомобиле, а затем покинул его и побежал пешком.

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В городе Борисполь патрульные во время действия комендантского часа задержали водителя, который находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения и пытался избежать ответственности бегством. Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

Инцидент произошёл на улице Данила Галицкого. Автомобиль Daewoo Lanos был замечен в период действия комендантского часа. Патрульные подали сигнал об остановке с помощью проблесковых маячков и звукового сигнала, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, увеличив скорость.

Когда убежать на автомобиле не удалось, мужчина остановился, покинул машину и побежал пешком. Однако далеко уйти не смог — инспекторы догнали его и вернули к транспортному средству.

Во время общения у водителя были явные признаки опьянения. Алкотест показал 1,91 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 9 раз.

На нарушителя составили административные материалы по следующим статьям:

ч. 1 ст. 130 КУоАП — управление в состоянии опьянения;

ч. 1 ст. 122-2 КУоАП — невыполнение требований полицейских.

Водитель был отстранён от управления автомобилем.

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