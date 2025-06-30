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У Борисполі п’яний водій порушив комендантську годину та намагався втекти від поліції на авто й пішки

23:35, 30 червня 2025
Патрульні затримали водія з рівнем алкоголю 1,91 проміле, який спочатку втікав на автомобілі, а потім залишив його та побіг пішки.
У Борисполі п’яний водій порушив комендантську годину та намагався втекти від поліції на авто й пішки
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У місті Бориспіль патрульні під час комендантської години затримали водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння та намагався уникнути відповідальності втечею. Про це повідомила патрульна поліція Київщини.

Інцидент стався на вулиці Данила Галицького. Автомобіль Daewoo Lanos помітили під час дії комендантської години. Патрульні подали сигнал про зупинку за допомогою проблискових маячків та звукового сигналу, однак водій проігнорував вимогу і спробував втекти, збільшуючи швидкість.

Коли втекти на авто не вдалося, чоловік зупинився, залишив машину та побіг пішки. Втім, далеко не втік — інспектори наздогнали його та повернули до транспортного засобу.

Під час розмови у водія були явні ознаки сп’яніння. Тест на алкоголь показав 1,91 проміле, що перевищує допустиму норму більш ніж у 9 разів.

На порушника склали адміністративні матеріали за:

  • ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування в стані сп’яніння;
  • ч. 1 ст. 122-2 КУпАП — невиконання вимог поліцейських.

Водія відсторонили від керування автомобілем.

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Національна поліція поліція Бориспіль Київська область патрульна поліція

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