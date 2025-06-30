На Хмельниччині судитимуть жінку, яка під час застілля вдарила свого співмешканця ножем у груди

Під час конфлікту за чаркою 48-річна мешканка села вдарила чоловіка кухонним ножем у груди — їй загрожує до 8 років ув’язнення.

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На Хмельниччині перед судом постане жінка, яка під час застілля вдарила свого співмешканця ножем у груди. Їй загрожує до 8 років ув’язнення. Про це повідомляє поліція регіону.

Подія сталася в одному із сіл Ямпільської територіальної громади. Під час спільного розпиття спиртного між чоловіком та жінкою виник конфлікт, у ході якого 48-річна зловмисниця кухонним ножем вдарила потерпілого у груди.

Зрозумівши, що накоїла, жінка виклика «швидку», а медики, відповідно, повідомили про подію поліцейських, які невідкладно виїхали на місце події, задокументували злочин та вилучили знаряддя його вчинення.

Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції вже завершили розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та передали матеріали до суду.

Обвинуваченій загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

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