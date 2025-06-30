В Хмельницкой области будут судить женщину, которая во время застолья ударила своего сожителя ножом в грудь

Во время конфликта с рюмкой 48-летняя жительница села ударила мужчину кухонным ножом в грудь — ей грозит до 8 лет заключения.

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В Хмельницкой области предстанет перед судом женщина, которая во время застолья ударила своего сожителя ножом в грудь. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в одном из сел Ямпольской территориальной громады. Во время совместного распития алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого 48-летняя злоумышленница ударила потерпевшего кухонным ножом в грудь.

Осознав, что натворила, женщина вызвала «скорую», а медики, в свою очередь, сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, задокументировали преступление и изъяли орудие совершения.

В настоящее время следователи Шепетовского районного управления полиции завершили расследование по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и передали материалы в суд.

Обвиняемой грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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