В Хмельницкой области будут судить женщину, которая во время застолья ударила своего сожителя ножом в грудь

В Хмельницкой области предстанет перед судом женщина, которая во время застолья ударила своего сожителя ножом в грудь. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.
Инцидент произошел в одном из сел Ямпольской территориальной громады. Во время совместного распития алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого 48-летняя злоумышленница ударила потерпевшего кухонным ножом в грудь.
Осознав, что натворила, женщина вызвала «скорую», а медики, в свою очередь, сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, задокументировали преступление и изъяли орудие совершения.
В настоящее время следователи Шепетовского районного управления полиции завершили расследование по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и передали материалы в суд.
Обвиняемой грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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