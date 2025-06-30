На Ровенщине полиция оштрафовала водителя за превышение скорости, а через несколько минут он врезался в отбойник

Возле Ровно водитель на скорости 180 км/ч врезался в отбойник.

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На Ровенщине произошло страшное ДТП с участием 35-летнего водителя, управлявшего автомобилем. По данным патрульной полиции, мужчина не справился с управлением и на высокой скорости влетел в отбойник. В результате аварии он получил травматическую ампутацию обеих ног.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, первыми помощь пострадавшему оказали очевидцы. Они наложили жгуты. Вскоре на место прибыли патрульные, которые наложили еще один жгут и контролировали состояние пострадавшего до приезда медиков и спасателей.

По словам Белошицкого, особенно тревожным является тот факт, что буквально за несколько минут до аварии этого же водителя остановили за превышение скорости. Ему выписали постановление на 340 гривен штрафа. После столкновения стрелка спидометра остановилась на отметке 180 км/ч.

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