На Рівненщині поліція оштрафувала водія за перевищення швидкості, а через декілька хвилин він влетів у відбійник

Поблизу Рівного водій на швидкості 180 км/год врізався у відбійник.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині сталася страшна ДТП за участі 35-річного водія, який керував автомобілем. За даними патрульної поліції, чоловік не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у відбійник. Унаслідок аварії чоловік зазнав травматичної ампутації обох ніг.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, на місці трагедії першими допомогу надали очевидці. Вони наклали турнікети. Згодом на місце прибули патрульні, які наклали ще один турнікет та контролювали стан постраждалого до приїзду медиків і рятувальників.

За словами Білошицького, особливо тривожним є той факт, що буквально за кілька хвилин до аварії цього самого водія зупиняли за перевищення швидкості. Йому виписали постанову на 340 гривень штрафу. Після зіткнення стрілка спідометра зупинилася на позначці 180 км/год.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.