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Кабмін вніс пропозиції щодо санкцій відповідно до рішень Ради Європейського Союзу щодо Ірану

11:49, 30 червня 2025
Уряд схвалив та вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій до фізичних осіб та юридичних осіб.
Кабмін вніс пропозиції щодо санкцій відповідно до рішень Ради Європейського Союзу щодо Ірану
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Кабінет Міністрів вніс пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до рішень Ради Європейського Союзу щодо Ісламської Республіки Іран.

До кого безпосередньо пропонується застосувати санкції в документі не вказано.

Згідно з розпорядженням 626 від 27 червня, у зв’язку з прийняттям рішень Ради Європейського Союзу від 12 квітня 2011 р. № 2011/235, від 20 липня 2023 р. № 2023/1532 та відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 та частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» прийнято схвалити та внести у триденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб.

Міністерству закордонних справ, Міністерству юстиції, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерству освіти і науки, Міністерству молоді та спорту, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній митній службі, Фонду державного майна, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, за участю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Служби безпеки та Національного банку відповідно до компетенції вказано забезпечити виконання рішення РНБО про застосування санкцій, проведення моніторингу стану виконання зазначеного рішення та його ефективності.

Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування обмежувальних заходів.

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ЄС Кабінет Міністрів України

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