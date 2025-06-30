Кабмин внес предложения по санкциям в соответствии с решениями Совета Европейского Союза в отношении Ирана

Правительство одобрило и внесло на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим лицам и юридическим лицам.

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Кабинет Министров внес предложения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с решениями Совета Европейского Союза в отношении Исламской Республики Иран.

Кому именно предлагается применить санкции в документе не указано.

Согласно распоряжению №626 от 27 июня, в связи с принятием решений Совета Европейского Союза от 12 апреля 2011 г. №2011/235, от 20 июля 2023 г. №2023/1532 и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 3 и частью первой статьи 5 Закона Украины «О санкциях» принято одобрить и внести в трехдневный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим и юридическим лицам.

Министерству иностранных дел, Министерству юстиции, Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству внутренних дел, Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерству образования и науки, Министерству молодежи и спорта, Администрации Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службе, Фонду государственного имущества, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, при участии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службе безопасности и Национальному банку поручено обеспечить выполнение решения СНБО о применении санкций, проведение мониторинга состояния выполнения указанного решения и его эффективности.

Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении ограничительных мер.

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