Суд не усмотрел обмана: британская юристка изменила дату на чеке, чтобы успеть завершить дело

Дисциплинарный трибунал решил, что юрист действовала опрометчиво, но без злого умысла, и оштрафовал ее на 5 500 фунтов за самовольную поправку документа клиента.

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В Великобритании дисциплинарный трибунал постановил, что юрист Сара Рейнолдс не действовала недобросовестно, когда изменила дату на чеке клиента и внесла правки в сопроводительное письмо без его согласия. Инцидент произошел в 2022 году, когда она отрабатывала последние недели перед увольнением из юридической фирмы Parfitt Cresswell, расположенной на юго-востоке Англии. Об этом сообщает Law Gazette.

Как выяснилось, юристка забыла зарегистрировать доверенность на длительное представительство от имени клиента. Пытаясь срочно исправить ошибку, она самостоятельно изменила дату на чеке с января 2021 года на 2022-й и добавила два предложения в письмо в адрес Управления по делам опекунства (Office of the Public Guardian), чтобы объяснить внесенные изменения.

Несмотря на то, что письмо и чек были отправлены без одобрения клиента, трибунал пришел к выводу, что Рейнолдс не была инициатором их отправки. Она полагала, что документы вернутся к ней на проверку, и рассчитывала лично согласовать изменения с клиентом перед окончательной подачей.

Суд отметил, что действия юристки были «непрофессиональными и неосторожными», но не носили признаков умышленной недобросовестности. В частности, была учтена ее искренность, последовательность показаний и преданность работе — она часто работала до поздней ночи, чтобы выполнить все обязательства перед клиентами. Также были приняты во внимание личные обстоятельства: женщина воспитывает двоих детей с диагностированными заболеваниями и одновременно несет серьезную профессиональную нагрузку.

Сара Рейнолдс, работающая юристом с 2007 года, предоставила трибуналу 13 рекомендаций, включая отзыв от бывшего руководителя. Все они подтвердили, что у нее нет склонности к недобросовестным действиям.

Несмотря на отсутствие злого умысла, Рейнолдс была оштрафована на 5 500 фунтов стерлингов (около 300 тысяч гривен) и обязана выплатить 11 750 фунтов (примерно 600 тысяч гривен) судебных расходов. Изначально Служба регулирования юристов (SRA) требовала компенсацию в размере 23 550 фунтов (около 1 225 000 гривен), но представители Рейнолдс доказали, что такая сума является несоразмерной делу, которое касалось лишь одного конкретного эпизода.

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