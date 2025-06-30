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Верховный Суд высказался о квалификации по признаку повторности присвоения и растраты чужого имущества

11:23, 30 июня 2025
Сторона защиты считала, что суд неправильно квалифицировал действия по ч. 3 ст. 191 УК по признаку «повторность», поскольку все эпизоды были объединены единым умыслом на присвоение денежных средств одного потерпевшего и единым способом, а потому составляют продолжаемое преступление.
Верховный Суд высказался о квалификации по признаку повторности присвоения и растраты чужого имущества
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Деяния лица, совершившего два и более эпизода уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 УК (присвоение и растрата чужого имущества), квалифицируются по признаку повторности без вынесения обвинительного приговора в отношении этого лица по первому эпизоду в случае, когда суд в одном уголовном производстве установил доказанность вины в первом эпизоде, образующем повторность, и в последующем, который квалифицируется как повторный.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 8 мая 2025 года по делу №712/13009/15.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по частям 1, 3 ст. 191 УК.

В кассационной жалобе осужденный указывает, что суд неправильно квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 191 УК по признаку «повторность», поскольку все эпизоды были объединены единым умыслом на присвоение денежных средств одного потерпевшего и единым способом, а потому составляют продолжаемое преступление и должны были бы квалифицироваться по ч. 1 ст. 191 УК.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд изменил решения судов предыдущих инстанций и закрыл уголовное производство по некоторым эпизодам на основании п. 1-2 ч. 2 ст. 284 УПК. Смягчил наказание по ч. 3 ст. 191 УК.

КУС ВС указал, что, как видно из обвинительного акта, осужденный обвинялся в присвоении и растрате чужого имущества, которое было ему вверено и находилось в его ведении (ч. 1 ст. 191 УК), а также в присвоении и растрате чужого имущества, которое было ему вверено и находилось в его ведении, совершенном повторно (ч. 3 ст. 191 УК).

Обвинение сформулировано таким образом, что не свидетельствует о совершении им тождественных преступных деяний, объединенных единым преступным намерением, не сформирована единая сумма причиненных потерпевшему убытков, а каждое из преступлений имеет самостоятельный умысел с его реализацией в каждом отдельном эпизоде, что нашло подтверждение совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе данными акта проверки дебиторской задолженности по бухгалтерским счетам 3721 (расчеты с подотчетными лицами) и 3775 (финансовая помощь, займ) относительно подотчетного лица.

Согласно правовому заключению ОП КУС ВС от 14.09.2020 по делу № 591/4366/18 в ситуации, когда в одном уголовном производстве рассматривается два и более эпизода совершения тождественных или однородных преступлений, для повторности преступлений не имеет значения, был ли или не был человек осужден за ранее совершенное преступление.

Из содержания указанного заключения усматривается, что деяния лица квалифицируются по признаку повторности без вынесения обвинительного приговора в отношении этого лица по первому эпизоду в случае, когда суд в одном уголовном производстве установил доказанность вины в первом эпизоде, образующем повторность, и в последующем, который квалифицируется как повторный.

Учитывая изложенное и то, что суд в уголовном производстве установил факт совершения осужденным присвоения вверенного ему чужого имущества 25.01.2014, 08.05.2014 и 20.05.2014 и 5.09.2014, эти действия осужденного правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 191 УК по признаку «повторно».

Автор: Наталя Мамченко

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