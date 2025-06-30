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Суд не визнав обману: британська юристка змінила дату на чеку, щоб встигнути завершити справу

20:32, 30 червня 2025
Дисциплінарний трибунал вирішив, що юристка діяла необачно, але без злого наміру, і оштрафував її на 5 500 фунтів за самовільне виправлення документа клієнта.
Суд не визнав обману: британська юристка змінила дату на чеку, щоб встигнути завершити справу
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У Великій Британії дисциплінарний трибунал ухвалив, що юристка Сара Рейнолдс не діяла нечесно, коли змінила дату в чеку клієнта та внесла правки в супровідний лист без його згоди. Інцидент стався у 2022 році, коли вона відпрацьовувала останні тижні перед звільненням з юридичної фірми Parfitt Cresswell, розташованої на південному сході Англії. Про це повідомляє Law Gazette.

Як з’ясувалося, юристка забула зареєструвати довіреність на довічне представництво від імені клієнта. У спробі швидко виправити помилку вона самовільно змінила дату на чеку з січня 2021 року на 2022-й і додала до листа до Відомства опікуна (Office of the Public Guardian) два речення, щоб пояснити зміни.

Попри те, що лист і чек були відправлені без погодження з клієнтом, трибунал дійшов висновку, що Рейнолдс не була ініціаторкою їхнього відправлення. Вона розраховувала, що матиме змогу особисто узгодити зміни з клієнтом перед фінальним поданням документів.

Суд зазначив, що дії юристки були «непрофесійними та необачними», але не мали ознак свідомої нечесності. Зокрема, було враховано її щирість, послідовність свідчень і відданість роботі — вона часто працювала до ночі, щоб встигнути виконати всі зобов’язання перед клієнтами. Також врахували особисті обставини: жінка мала двох дітей, у яких діагностували захворювання, і водночас несла велике професійне навантаження.

Сара Рейнолдс, яка працює юристкою з 2007 року, надала трибуналу 13 рекомендацій, включно з відгуком від колишнього керівника. Усі підтвердили, що вона не мала схильності до нечесних дій.

Попри відсутність злого наміру, Рейнолдс оштрафували на 5 500 фунтів стерлінгів (близько 300 тисяч гривень) і зобов’язали сплатити 11 750 фунтів (близько 600 тисяч гривень) судових витрат. Спочатку Служба регулювання юристів (SRA) вимагала компенсацію витрат у розмірі 23 550 фунтів (близько 1 225 000 гривень), але представники Рейнолдс довели, що така сума є невиправданою для справи, яка стосувалася лише одного епізоду.

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юрист Велика Британія

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