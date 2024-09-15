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Одессу накрыл сильный ливень: улицы ушли под воду, люди спасаются на крышах автомобилей — видео

15:05, 15 сентября 2024
Из-за непогоды в Одессе затруднено движение транспорта, а некоторые районе города подтопило.
Одессу накрыл сильный ливень: улицы ушли под воду, люди спасаются на крышах автомобилей — видео
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В воскресенье, 15 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. В результате непогоды подтопило много улиц, на некоторых нет проезда, а автомобили застряли в воде.

В пресс-службе мэрии города заявили, что в настоящее время из-за ливня осложнено движение транспорта по ряду улиц в разных районах областного центра.

«Дежурят аварийные бригады коммунальных служб», - уверяют в городском совете. В мэрии добавили, что из-за ливня приостановлено движение трамваев №№ 12,15,20, а троллейбус №12 временно изменил маршрут - ходит по улице Королева.

В соцсетях местные жители публикуют видео из города.

Раньше мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

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