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В ГУР показали, как уничтожили российский истребитель Су-30СМ над Черный морем — видео

10:08, 12 сентября 2024
Самолет врага был уничтожен из ПЗРК.
В ГУР показали, как уничтожили российский истребитель Су-30СМ над Черный морем — видео
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Украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ над Черный морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

«В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК», - говорится в сообщении.

Упавший в море истребитель принадлежал в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС рф, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 млн. долларов.

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