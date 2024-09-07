В Украине будут производить новые модульные кухни для военнослужащих – фото

Обычно для приготовления пищи в полевых условиях в подразделениях ВСУ используют преимущественно старые советские полевые кухни и работают они на дровах или дизельном топливе.

Источник фото: mil.gov.ua

В Министерстве обороны сообщили, что кодифицировали и допустили к поставке полевую модульную кухню МК-500. Она предназначена для приготовления пищи в полевых условиях для военнослужащих численностью до 500 человек.

Новую модульную кухню для нужд ВСУ изготовили на одном из отечественных предприятий сектора ОПК. За основу для изделия украинские инженеры взяли форм-фактор 20-футового морского контейнера.

Срок развертывания полевой кухни со всеми рабочими местами и оборудованием – 2 часа. Работать в таком модуле может одновременно 6 поваров.

Для автономности работы она располагает всем необходимым оборудованием для приготовления и комфортной работы личного состава: насосная станция, дренажный насос для откачки отходов, кондиционеры, канализационный жироуловитель, вытяжные системы для кухонного оборудования, пароконвектоматы, электрические плиты, холодильники и т.д. А также дизель-генератор.

Как отмечают в Минобороны, в войсках уже более 20 таких кухонь.

Источник фото: mil.gov.ua

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