Обманула людей на 78 тысяч гривен — в Черкасской области разоблачили мошенницу

Подозреваемая обманула 4 человек.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении жительнице г. Смела по факту мошенничества.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 23-летняя женщина звонила потерпевшим и представлялась работником банковского учреждения или благотворительной организации, после чего убеждала доверчивых граждан выполнить все ее указания по перерасчету собственных денежных средств через платежные терминалы на банковскую карту, которой пользовалась злоумышленница.

«Подозреваемой удалось обмануть 4 человека на общую сумму 78 тыс. грн», - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленнице грозит наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

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