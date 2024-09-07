В Киеве неизвестные попытались проникнуть на военный объект – городской ТЦК и СП

В ТЦК отметили, что, применяя физическое влияние в пределах служебных полномочий, военнослужащие остановили неизвестных лиц.

В столице на сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестные попытались незаконно проникнуть на территорию находящегося под охраной объекта Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в городском ТЦК и СП.

Как отмечается, инцидент произошел утром в пятницу, 6 сентября. По данному факту назначено служебное расследование.

Кроме того, сообщили в ТЦК и СП, те же лица пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.

«Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского ГТЦК и СП, применяя физическое влияние в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на военный объект, который находится под охраной», – говорится в сообщении.

Гражданам напоминают, что во время действия правового режима военного положения препятствование действиям подразделений Вооруженных Сил Украины может наказываться в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.

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