На Киевщине установят 33 когенерационных установки, которые будут производить электроэнергию и тепло

Еще 16 локаций прорабатываются.

Источник фото: Руслан Кравченко

На Киевщине активно готовятся к отопительному сезону. Так, вскоре в общинах области будут установлены 33 когенерационных установки, которые будут производить электроэнергию и тепло. Их общая мощность составляет почти 80 МВт. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.

Еще 16 локаций относительно установки когенерационных установок прорабатываются, а также готовятся новые меморандумы.

По словам начальника КОВА, также планируется установить 8 компактных газовых теплоэлектростанций на колесах. К началу отопительного сезона их получат 7 общин для обеспечения энергией объектов образования, здравоохранения и соцзащиты.

«Подготовка Киевщины к отопительному сезону уже достигает более 80%. Комплексно готовим жилищный фонд, школы, садики, больницы и поликлиники и тому подобное», - добавил Кравченко.

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