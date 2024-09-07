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На Київщині встановлять 33 когенераційні установки, які вироблятимуть електроенергію та тепло

17:51, 7 вересня 2024
Ще 16 локацій опрацьовуються.
На Київщині встановлять 33 когенераційні установки, які вироблятимуть електроенергію та тепло
Джерело фото: Руслан Кравченко
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На Київщині активно готуються до опалювального сезону. Так, незабаром у громадах області будуть встановлені 33 когенераційні установки, які вироблятимуть електроенергію та тепло. Їхня загальна потужність майже 80 МВт. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Також ще 16 локацій щодо встановлення когенераційних установок опрацьовуються, а також готуються нові меморандуми.

За словами начальника КОВА, також планується встановити 8 компактних газових теплоелектростанцій на колесах. До початку опалювального сезону їх отримають 7 громад для забезпечення енергією об’єктів освіти, охорони здоров’я та соцзахисту.

«Підготовка Київщини до опалювального сезону вже сягає понад 80%. Комплексно готуємо житловий фонд, школи, садочки, лікарні та поліклініки тощо», - додав Кравченко.

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