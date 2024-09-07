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У курортному селищі на Львівщині кадастровий реєстратор займався земельними махінаями

23:27, 7 вересня 2024
У результаті дій кадастрового реєстратора справжню власницю фактично позбавили права власності на землю.
У курортному селищі на Львівщині кадастровий реєстратор займався земельними махінаями
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру колишньому державному кадастровому реєстратору одного з відділів управління Держгеокадастру.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, фігурант незаконно вніс зміни до координат меж земельної ділянки, що знаходиться у смт. Славське Стрийського району та належала місцевій мешканці. Внаслідок чого ця ділянка в системі Держгеокадастру була перенесена на землі комунальної власності, а на її місці зареєстровано 5 інших ділянок. Ці «нові» ділянки мали інших власників та інше цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку.

У результаті таких дій кадастрового реєстратора справжню власницю фактично позбавили права власності на землю та унеможливили використання її за цільовим призначенням. Оціночна вартість вищезгаданої ділянки становить 660 тис грн.

Зловмиснику інкримінують несанкціоноване внесення змін до інформації, що обробляється в автоматизованих системах, що спричинило значну шкоду (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Наразі реєстратор звільнений із займаної посади.

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