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В курортном поселке во Львовской области кадастровый регистратор занимался земельными махинаями

23:27, 7 сентября 2024
В результате действий кадастрового регистратора настоящую владелицу фактически лишили права собственности на землю.
В курортном поселке во Львовской области кадастровый регистратор занимался земельными махинаями
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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему государственному кадастровому регистратору одного из отделов управления Госгеокадастра.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, фигурант незаконно внес изменения в координаты границ земельного участка, который находится в пгт. Славское Стрыйского района и принадлежало местной жительнице. В результате чего этот участок в системе Госгеокадастра был перенесен на земли коммунальной собственности, а на его месте зарегистрировано 5 других участков. Эти «новые» участки имели других владельцев и другое целевое предназначение – для строительства и обслуживания жилого дома.

В результате таких действий кадастрового регистратора настоящую владелицу фактически лишили права собственности на землю и сделали невозможным использование ее по целевому назначению. Оценочная стоимость вышеупомянутого участка составляет 660 тыс. грн.

Злоумышленнику инкриминируют несанкционированное внесение изменений в обрабатываемую информацию в автоматизированных системах, что повлекло значительный ущерб (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

В настоящее время регистратор уволен с занимаемой должности.

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