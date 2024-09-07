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Выплата одноразовой денежной помощи при увольнении военнослужащих со службы в военное время – какой порядок

22:58, 7 сентября 2024
Военнослужащим, которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.
Выплата одноразовой денежной помощи при увольнении военнослужащих со службы в военное время – какой порядок
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В Донецком областном ТЦК и СП напомнили порядок одноразовой денежной помощи при увольнении военнослужащих со службы в военное время.

Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений (в том числе дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №168). Об этом сообщил начальник отдела финансового обеспечения сектора социальных выплат Донецкого областного ТЦК и СП подполковник Артур Вакуленко.

По его словам, в случае увольнения с военной службы по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, окончанием срока контракта, в связи с прямым подчинением близкому лицу, систематическим невыполнением условий контракта командованием, а также связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет, одноразовая денежная помощь в случае увольнения с военной службы выплачивается в размере 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги десять календарных лет и больше.

В соответствии с пунктом 1 Порядка и условий выплаты некоторым категориям военнослужащих одноразового денежного пособия в случае увольнения с военной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.09.2014 № 460, военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняются со службы, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 4 процента месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25 процентов месячного денежного довольствия без учета вознаграждений (у в том числе дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины № 168).

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